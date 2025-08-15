Calciomercato Milan, non andrà al Napoli: le ultime sul calciatore in uscita

Calciomercato Milan – Non è un obiettivo del Napoli il giocatore in uscita dai rossoneri in questa sessione

Il Napoli si muove con cautela in questa fase finale del calciomercato, valutando attentamente i rinforzi necessari per completare la rosa in vista di una stagione impegnativa. L’obiettivo della dirigenza partenopea è chiaro: rinforzare il centrocampo. In questo contesto, come riportato dal giornalista esperto di mercato Matteo Moretto, era emerso il nome di Yunus Musah, giovane e dinamico centrocampista del Milan.

Il giocatore statunitense, un talentuoso e potente mediano, era stato accostato al Napoli in quanto considerato tra i potenziali esuberi del club rossonero, escluso dai piani del tecnico Massimiliano Allegri. La sua dinamicità e la sua capacità di inserirsi in attacco avevano solleticato l’interesse dei partenopei, alla ricerca di un profilo con quelle caratteristiche.

Tuttavia, come precisato da Moretto, al momento la trattativa per il trasferimento di Musah al Napoli non ha trovato riscontri concreti. Nonostante l’interesse, la pista non sembra essere vicina a una svolta positiva. Questo non significa che il Napoli si fermerà, ma che dovrà virare su altri obiettivi. La ricerca di un centrocampista resta la priorità assoluta per la società, che continua a monitorare il mercato alla ricerca di un giocatore che possa aggiungere qualità e quantità al reparto.

Il Napoli, che quest’anno vuole tornare a lottare per le prime posizioni, non può permettersi di sbagliare le ultime mosse di mercato. La dirigenza, in accordo con l’allenatore, sta analizzando diverse opzioni per trovare il profilo giusto, un giocatore che possa integrarsi rapidamente nel gruppo e dare un contributo immediato. Musah, almeno per ora, sembra non essere quel nome, ma il calciomercato riserva sempre sorprese e i colpi di scena sono all’ordine del giorno.