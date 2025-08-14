Mercato Milan, rebus Vlahovic: Tare mette all’angolo Comolli, Juve completamente spiazzata dalle mosse rossonere

Mercato Milan, le mosse di Igli Tare mettono all’angolo la Juve e Comolli: Vlahovic destinato alla permanenza forzata?

La giornata di ieri ha visto la Juventus scendere in campo per la tradizionale amichevole in famiglia contro la Next Gen, un appuntamento che di solito rappresenta un momento di festa e di contatto tra la squadra e i suoi tifosi. Tuttavia, l’atmosfera all’Allianz Stadium è stata tutt’altro che serena per Dusan Vlahovic. Il centravanti serbo è stato infatti bersaglio di fischi da parte dei supporter bianconeri presenti, nonostante abbia risposto sul campo con un gol, contribuendo al 2-0 finale della prima squadra.

Un episodio che non è passato inosservato e che ha spinto il tecnico Igor Tudor, subentrato ad Allegri sulla panchina del Milan, a prendere le difese del suo attaccante. “Mi spiace per i fischi, Dusan è un ragazzo che è stato professionale fin dal primo giorno“, ha dichiarato Tudor nel post-partita, sottolineando l’impegno e la serietà del giocatore nonostante le voci di mercato che lo circondano.

Come riportato stamattina dal Corriere della Sera, il futuro di Vlahovic rimane un rebus intricato. La sua situazione contrattuale, con il legame con la Juventus in scadenza l’anno prossimo, e il rifiuto di ogni offerta di rinnovo lo hanno di fatto messo ai margini del progetto bianconero. A complicare ulteriormente il quadro c’è la situazione legata al calciomercato Milan, la squadra che sembrava essere in pole position per accaparrarsi le sue prestazioni.

L’idea di un trasferimento in rossonero si è infatti complicata non poco a causa delle manovre del Milan su Rasmus Hojlund. L’interesse concreto del nuovo Direttore Sportivo del Milan, Igli Tare, per l’attaccante danese, unito alla chiara volontà del neo allenatore rossonero Massimiliano Allegri di avere un centravanti di peso, ha spostato l’attenzione del club di Via Aldo Rossi altrove. Le strategie di mercato sono in continua evoluzione, e le priorità possono cambiare rapidamente, lasciando Vlahovic in una posizione delicata.

Il fatto che il centravanti serbo abbia rifiutato tutte le offerte arrivate finora, sia per il rinnovo del contratto che per un eventuale trasferimento, lo ha relegato a una sorta di “limbo” calcistico. La Juventus si trova ora a gestire una situazione spinosa: trattenere un giocatore che non vuole rinnovare rischia di vederlo partire a parametro zero l’anno prossimo, mentre cederlo significherebbe perdere un elemento di spicco a cui però i tifosi sembrano aver voltato le spalle.

Il mercato estivo è ancora lungo e le sorprese sono sempre dietro l’angolo. Tuttavia, la vicenda Vlahovic si preannuncia come uno dei casi più spinosi di questa sessione, con il giocatore che si trova in un vero e proprio bivio cruciale per la sua carriera. Riuscirà la Juventus a trovare una soluzione che soddisfi tutte le parti, o Dusan Vlahovic sarà costretto a un’altra stagione da separato in casa, magari con i fischi dei suoi stessi tifosi ad accompagnarlo?