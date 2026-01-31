Calciomercato Milan: il club rossonero ha ufficializzato l’arrivo di un difensore del Chelsea, puntando su un giovane talento per il futuro

Il Milan ha messo a segno un acquisto a sorpresa in questi ultimi giorni di calciomercato: il club rossonero ha infatti ufficializzato l’arrivo di Yahya Idrissi Regragui, trequartista classe 2007, proveniente dal Chelsea. Come riportato da Sky Sport, il giovane talento marocchino è già arrivato a Milano per completare le ultime formalità e firmare il contratto che lo legherà al Diavolo.

Idrissi, che è già nel giro dell’Under 18 della Marocco, è considerato una delle promesse del calcio africano. Attualmente gioca nell’Under 18 dei Blues, squadra con cui il Chelsea lo aveva acquistato nel gennaio del 2021 dal West Ham United, cercando di investirlo per il futuro. Con il suo arrivo, il Milan punta su un giovane che può diventare una risorsa importante nel medio-lungo periodo, anche se inizialmente potrebbe essere integrato nella formazione Under 23 o nella Primavera del club rossonero, per poi valutarne l’impiego in prima squadra nei prossimi anni.

L’investimento per il futuro

Il Milan ha decisamente scommesso sul futuro con questo acquisto, puntando su un giocatore di qualità, che ha già mostrato grandi doti nel suo cammino nelle giovanili del Chelsea e della nazionale marocchina. Idrissi Regragui è infatti un trequartista versatile, capace di giocare in più ruoli offensivi, e possiede una grande visione di gioco, che lo rende un prospetto interessante per il reparto offensivo rossonero.

Le prospettive di Idrissi con il Milan

Nonostante il suo trasferimento non rappresenti un innesto immediato per la prima squadra, il Milan ha deciso di puntare su di lui per costruire una base solida per il futuro. L’approdo di Idrissi segna un passo importante nelle strategie del club rossonero, che continua a lavorare anche sui giovani talenti, con l’intento di costruire una squadra competitiva per gli anni a venire.