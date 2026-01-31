MN24 – Cisse Milan, intesa blindata tra le parti: domani le visite mediche

Cisse Milan, domani sarà la giornata delle visite mediche per il calciatore che i rossoneri hanno strappato questa mattina al PSV

Il Milan mette a segno un colpo di prospettiva magistrale, assicurandosi uno dei profili più luminosi del panorama italiano. Con un’operazione lampo condotta da Igli Tare, il club rossonero ha chiuso l’acquisto di Alphadjo Cissé dall’Hellas Verona, superando al fotofinish la concorrenza internazionale del PSV Eindhoven.

Cisse Milan, i dettagli dell’affare: investimento e strategia

Il Milan ha deciso di accelerare per evitare che il classe 2006 prendesse la via dell’Olanda, garantendo al contempo la continuità tecnica al giocatore:

Le Cifre: L’investimento complessivo tocca i 9,5 milioni di euro : una parte fissa di 8 milioni più circa 1,5 milioni di bonus legati alle prestazioni future del ragazzo.

Il piano "Catanzaro": Nonostante l'acquisto a titolo definitivo, Cissé non arriverà subito a Milanello. L'accordo prevede che il trequartista rimanga in prestito al Catanzaro fino al 30 giugno 2026 , per permettergli di concludere la stagione da protagonista in Serie B sotto la guida di Aquilani.

Nonostante l’acquisto a titolo definitivo, Cissé non arriverà subito a Milanello. L’accordo prevede che il trequartista rimanga in prestito al fino al , per permettergli di concludere la stagione da protagonista in Serie B sotto la guida di Aquilani. Visite mediche imminenti: Come appreso da MilanNews24, il motivo della sua mancata convocazione per la trasferta contro il Sudtirol è legato proprio al trasferimento. Domattina Cissé è atteso alla clinica La Madonnina per i test fisici e la firma sul contratto che lo legherà al Diavolo.

Un “dispetto” di mercato all’Inter?

L’inserimento del Milan ha avuto un effetto domino inaspettato. Il PSV Eindhoven aveva individuato in Cissé il sostituto ideale di Ivan Perisic (in odore di ritorno all’Inter). Bloccando il passaggio del giovane al club olandese, il Milan ha indirettamente rallentato anche le manovre in entrata dei nerazzurri, consolidando ulteriormente la propria posizione di forza in questa sessione di gennaio.