Calciomercato Milan, accelerata improvvisa per Gila: le strategie per la difesa e i nuovi innesti

Calciomercato Milan, la dirigenza rossonera valuta le ultime occasioni per rinforzare il reparto arretrato di Massimiliano Allegri

L’ultima settimana abbondante di mercato si apre con un Milan estremamente vigile. La società rossonera non ha fretta di acquistare a ogni costo, ma monitora con attenzione le opportunità che il panorama internazionale può offrire negli ultimi giorni di trattative. A rasserenare parzialmente l’ambiente è stata l’ennesima prova convincente di Koni De Winter, il giovane difensore belga che sta dimostrando di poter stare stabilmente nelle rotazioni dei titolari accanto a pilastri come Fikayo Tomori, il centrale inglese di grande velocità, Matteo Gabbia e il possente serbo Strahinja Pavlovic.

Obiettivo difesa: tra sogni e realtà

Nonostante la crescita dell’ex Genoa, la dirigenza non esclude l’arrivo di un altro centrale di esperienza. Questa mossa permetterebbe al promettente Odogu di andare a giocare in prestito per maturare. Il profilo cercato è chiaro: un elemento che fornisca garanzie immediate e non un profilo ancora da formare, preferibilmente con la formula del prestito con diritto di riscatto. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, l’interesse per Kim Min-jae, il difensore coreano del Bayern Monaco, si è scontrato con la volontà del club tedesco di non cederlo e con richieste di ingaggio considerate fuori portata per i parametri del club.

In prospettiva futura, il dirigente Igli Tare — esperto uomo di mercato con un lungo passato alla Lazio — continua a monitorare con grande interesse Mario Gila. Il centrale spagnolo è considerato un obiettivo sensibile, anche se la società biancoceleste non sembra intenzionata a privarsene durante questa sessione invernale.

Slot extracomunitari e il progetto Milan Futuro

L’attenzione del club non si limita alla prima squadra, ma guarda con interesse anche al progetto Milan Futuro. La società dispone ancora di due slot per giocatori extracomunitari e l’intenzione è quella di sfruttarli per rinforzare la rosa. Resta viva, seppur complessa, la pista che porta ad Andrej Kostic, il talento del Partizan Belgrado. Al momento le pretese economiche del club serbo sono ritenute troppo alte, tanto da aver portato a una brusca frenata nei dialoghi, ma non si può escludere un ritorno di fiamma nei minuti finali del mercato.

Infine, i radar degli osservatori rossoneri si sono posati su El Hadj Malick Cissé, difensore senegalese da poco maggiorenne. Si tratterebbe di un innesto di prospettiva per non perdere il passo rispetto ai nerazzurri e mantenere alta la qualità del vivaio.