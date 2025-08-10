Calciomercato Milan, accelerata improvvisa per De Winter: piccola distanza col Genoa, cosa manca per chiudere l’operazione

Calciomercato Milan, i rossoneri accelerano improvvisamente per De Winter: accordo vicinissimo col Genoa. Le cifre

Il calciomercato Milan sta spingendo con forza e determinazione per assicurarsi le prestazioni di Koni De Winter. Il nuovo Direttore Sportivo del club, Igli Tare, non ha perso tempo nel rafforzare la rosa sotto la guida del neo-allenatore Massimiliano Allegri. Secondo quanto riportato di recente dall’esperto di mercato Matteo Moretto su X (precedentemente Twitter), i rossoneri hanno presentato la loro prima offerta ufficiale al Genoa per il promettente difensore belga. Questa mossa segnala la forte intenzione del Milan di portare De Winter a San Siro, puntando a una rapida conclusione delle trattative.

L’offerta presentata dal Milan ammonta a 20 milioni di euro, inclusi vari bonus. Questa proposta sostanziosa evidenzia la fiducia del club nel potenziale di De Winter e nella sua capacità di rafforzare significativamente la linea difensiva. Tuttavia, il Genoa, consapevole del valore del suo giovane talento, starebbe puntando a ricevere un pacchetto totale più vicino ai 25 milioni di euro. Questa differenza di 5 milioni di euro costituisce ora la base delle discussioni in corso tra i due club.

Le negoziazioni dovrebbero intensificarsi nei prossimi giorni, con entrambe le parti che cercano di trovare un accordo. La dirigenza del Milan, guidata da Tare, è desiderosa di integrare De Winter nel modulo tattico di Allegri il prima possibile, riconoscendo l’importanza di una solida base difensiva per la prossima stagione. De Winter, un difensore versatile capace di giocare sia come difensore centrale che come terzino destro, offrirebbe ad Allegri una preziosa flessibilità e profondità, specialmente considerando il calendario impegnativo delle competizioni nazionali ed europee.

Koni De Winter si è affermato come uno dei difensori più promettenti della Serie A, dimostrando una maturità superiore alla sua età durante la sua permanenza al Genoa. La sua fisicità, la supremazia aerea e la sua lettura del gioco hanno attirato l’attenzione di diversi top club, ma è il Milan che ha compiuto i passi più concreti per acquisirlo. Il potenziale arrivo di De Winter rappresenterebbe un colpo significativo per i rossoneri, allineandosi perfettamente con la loro strategia di investire in giovani giocatori ad alto potenziale che possono contribuire immediatamente e crescere con il club.

La rapidità con cui il Milan si è mosso per presentare un’offerta ufficiale sottolinea la determinazione del club a chiudere questo trasferimento. Il coinvolgimento attivo di Tare nel mercato, anche in queste prime fasi del suo mandato, dimostra il suo impegno nel fornire ad Allegri le migliori risorse possibili. I tifosi attendono con ansia gli aggiornamenti sulle trattative, sperando che un accordo possa essere raggiunto rapidamente, consentendo a Koni De Winter di unirsi ai rossoneri per i cruciali preparativi pre-campionato. I prossimi giorni saranno cruciali per determinare se il Milan riuscirà a colmare il divario con il Genoa e portare il suo principale obiettivo difensivo a San Siro.