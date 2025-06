Calciomercato Milan, 40 milioni di budget per Allegri: cessione vicina

Calciomercato Milan – Per Massimiliano Allegri potrebbero arrivare 40 milioni di euro di budget da spendere

L’asse di mercato tra Milan e Como si sta infuocando, con un’operazione potenzialmente fruttuosa per le casse rossonere che vede protagonisti Malick Thiaw e Alvaro Morata. Secondo quanto riportato da Sky Sport, l’accordo per il passaggio dei due giocatori al club lariano è ben avviato, anche se non ancora definito.

L’operazione complessiva porterebbe nelle casse del Milan circa 40 milioni di euro, una cifra significativa che consentirebbe ai rossoneri di avere un maggiore margine di manovra sul mercato in entrata. Nello specifico, la valutazione di Malick Thiaw si aggira intorno ai 25 milioni di euro, mentre per Alvaro Morata il costo sarebbe di circa 15 milioni di euro.

Per quanto riguarda Thiaw, l’accordo tra Milan e Como per il cartellino del difensore tedesco sembra essere stato raggiunto. Tuttavia, come sottolineato da Gianluca Di Marzio di Sky Sport, manca ancora il “sì” definitivo del giocatore, che starebbe valutando attentamente la possibilità di lasciare un club di prestigio come il Milan per approdare in una neopromossa. Per convincerlo, il Como, sotto la guida di Cesc Fàbregas, sarebbe pronto a offrirgli un ingaggio molto elevato, ben al di sopra di quanto percepito attualmente al Milan.

La situazione di Morata è leggermente diversa. L’attaccante spagnolo, attualmente in prestito dal Milan al Galatasaray fino a gennaio 2026, è dato per molto vicino al Como. L’accordo tra i due club e il giocatore sembra essere consolidato, e Morata starebbe lavorando in prima persona per risolvere anticipatamente il suo prestito con il club turco, passaggio fondamentale per il suo trasferimento al Como.

Se l’operazione dovesse concretizzarsi in tutti i suoi aspetti, rappresenterebbe un’importante iniezione di liquidità per il Milan, permettendo di finanziare altre mosse strategiche sul mercato e di avviare un nuovo ciclo con risorse fresche. Per il Como, invece, l’arrivo di due profili di questo calibro, sebbene con un investimento considerevole, testimonierebbe l’ambizione del club di Serie A di rafforzare la rosa e puntare a obiettivi ambiziosi.