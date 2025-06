Thiaw Milan, la pista Como prende sempre più credito: il retroscena raccontato da Gianluca Di Marzio. Le ultimissime sui rossoneri

Il futuro di Malick Thiaw è al centro delle discussioni di mercato, con il difensore del Milan che sta valutando seriamente la possibilità di lasciare i rossoneri per approdare al Como. La trattativa, come riportato da Gianluca Di Marzio, si preannuncia complessa e ancora lontana da una definizione.

Il club lariano sta spingendo con decisione per assicurarsi le prestazioni del giovane difensore tedesco. Il Como vede in Thiaw un elemento di grande prospettiva, capace di rinforzare il reparto arretrato e di contribuire al progetto di crescita della squadra in massima serie. L’interesse è concreto e la volontà di portare il giocatore sulle rive del lago di Como è forte.

Tuttavia, l’ostacolo principale al momento è rappresentato dalla decisione del giocatore stesso. Thiaw, infatti, non ha ancora dato il suo ok definitivo al trasferimento. Il difensore sta riflettendo attentamente sulla sua prossima mossa, soppesando i pro e i contro di un eventuale addio al Milan. Nonostante l’opportunità di giocare con maggiore continuità e di essere un perno in un nuovo progetto, la prospettiva di lasciare un club blasonato come il Milan richiede una valutazione ponderata.

I prossimi giorni saranno cruciali per capire le sorti di questa operazione. Se l’affare dovesse andare in porto, insieme alla possibile cessione di Morata (notizia riportata anche da Di Marzio), il Milan potrebbe incassare circa 25 milioni di euro, cifre importanti per finanziare ulteriori movimenti in entrata. La trattativa rimane aperta, con il Como che attende con fiducia la decisione di Thiaw, mentre il Milan monitora la situazione, pronto a muoversi in base alle scelte del difensore.