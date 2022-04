Calciomercato Milan, 300 milioni da Investcorp: proposti Sterling e Isco da intermediari. Grandi nomi accostati al Diavolo

Come scrive La Gazzetta dello Sport sarebbero 300 i milioni che Investcorp vorrebbe investire sul mercato per rinforzare la squadra di Pioli. Un flusso di denaro che inevitabilmente sta attirando molti agenti e intermediari pronti ad offrire i propri assistiti.

Così le voci legate all’attaccante inglese Sterling, in rotta con Guardiola, sono legate essenzialmente a proposte in via di recapito ai vertici milanisti. Allo stesso modo da Madrid rimbalzano indiscrezioni su Francisco Isco (30 anni dopodomani) a fine contratto con il Real. Sono figlie di iniziative dei suo rappresentanti.