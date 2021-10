Calciomercato Milan: previsto un nuovo summit, i dettagli

Nei prossimi vertici della dirigenza del Milan, sarà messo sul tavolo anche l’argomento mercato, non solo eslusi ritocchi già a Gennaio

Nuovo summit di mercato in programma. In questi mesi di cure a New York, il contatto fra l’ad del Milan Ivan Gazidis e la proprietà rossonera è rimasto intatto. Col rientro del dirigente sudafricano a Milano, però, si potrà entrare in una fase ancora più operativa.

Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, nei prossimi vertici sarà messo sul tavolo anche l’argomento mercato. Il focus resta su quello estivo, ma per il quotidiano a gennaio non è escluso più di un ritocco. Non c’è alcun budget o cifra predefinita, tutto sarà legato al momento e ai correttivi da fare. Sempre con misura ed equilibrio, filosofia sposata dal club in questi anni.