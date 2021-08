Calciomercato Lazio, suggestione Draxler per l’attacco: i dettagli

Nuovi nomi spuntano per l’attacco della Lazio in questo calciomercato: l’ultimo è Julian Draxler del Paris Saint Germain

La Lazio sta continuando a lavorare senza sosta sul fronte calciomercato per regalare a Maurizio Sarri i rinforzi richiesti per puntellare la rosa e renderla ancor più competitiva. Diversi nomi sono stati accostati ai biancocelesti soprattutto per l’attacco, tra cui alcuni big come James Rodriguez e Coutinho.

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, anche Julian Draxler sarebbe stato accostato alla Prima Squadra della Capitale. Il giocatore tedesco già dalla passata stagione ha trovato poco spazio al Paris Saint Germain e con l’arrivo di Leo Messi nella capitale francese verrà rilegato sempre di più ai margini. Per questo, il club transalpino è disposto a mandare in prestito il giocatore e a pagare metà del suo stipendio: per la Lazio potrebbe aprirsi un’occasione clamorosa, visto che con il decreto crescita i costi per il compenso a Draxler sarebbero ancora più bassi. Nei prossimi giorni si attendono possibili sviluppi di questa situazione.