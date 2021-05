Calciomercato Juve: scambio col Milan da 25 milioni di euro

Calciomercato Juve, oltre ai Donnarumma, anche il fratello maggiore Antonio può finire alla Juve (Under 23), in ballo ci sono pure Bernardeschi e Romagnoli.

Come scrive La Stampa entrambi hanno ancora un anno di contratto e per i club rappresentano sia un problema che una risorsa: non sono titolari e allo stesso tempo possono fruttare ottime plusvalenze. Per questo Juve e Milan da tempo discutono di uno scambio da 25 milioni di euro, ben manovrato da Raiola. Anche se la vicenda Gigio potrebbe complicare i piani o i rapporti.