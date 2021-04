Calciomercato, Juve interessata ad un obiettivo rossonero

Calciomercato Juve: il prossimo colpo di Paratici può arrivare dalla Russia. L’indiscrezione legata alle trattative bianconere

Calciomercato Juve: il prossimo colpo di Paratici può arrivare dalla Russia. L’indiscrezione legata alle trattative bianconere. L’edizione odierna di Tuttosport ha rilanciato il nome di Khvicha Kvaratskhelia in ottica Juve, con l’ala georgiana protagonista di una stagione importante in Russia con il Rubin Kazan. Identikit perfetto, il suo, per il progetto giovani portato avanti dal club bianconero.

ANCHE IL MILAN INTERESSATO- La Juventus si sta muovendo con decisione ma non è l’unica in corsa: sono molto attive sul giocatore anche il Milan e il Bayern Monaco.