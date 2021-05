Secondo quanto riportato da El Mundo Deportivo, il Milan sarebbe in trattativa con il Barcellona

Secondo quanto riportato da El Mundo Deportivo, il Milan sarebbe in trattativa con il Barcellona per Emerson Royal. Il terzino vorrebbe tentare un’avventura all’estero e i rossoneri rappresentano un’opzione interessante per la prossima stagione.