Calciomercato dove sei? Senza soldi è quasi come ai vecchi tempi…

L’estate 2021 sta portando in dote una sessione di calciomercato mai così moscia per una Serie A povera di denari e povera di idee

Chissà come si viveva qualche decennio fa senza l’assillo del calciomercato. Bei tempi quelli in cui la campagna acquisti e cessioni era racchiusa in pochi giorni di luglio e tutto il resto del tempo si poteva serenamente disquisire di tattica e tecnica.

Nella inutile frenesia del nuovo Millennio, il colpo a sensazione è all’ordine del giorno. O meglio, lo era. La deriva del calcio italiano si sta adagiando estate dopo estate su una grigia monotonia assai rara da descrivere. Mancano i denari e mancano le idee che, si sa, quando non si dispone di un saldo conto in banca spesso diventano nebulose e quanto mai offuscate.

