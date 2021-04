Calciomerato Milan, Daka è un obiettivo per l’attacco

Calciomercato Milan, Patson Daka è un profilo seguito da Maldini e Massara per l’attacco rossonero del prossimo anno

Secondo quanto riportato dalla stampa estera, il Milan starebbe sondando il terreno per l’attaccante del Salisburgo Patson Daka. Per programmare al meglio il possibile ritorno in Champions League dopo sette anni di assenza, i rossoneri hanno monitorato da vicino il profilo del 22ennne zambiano.

Daka in questa stagione ha totalizzato 23 gol in 19 partite con il Salisburgo e, dopo Dominik Szoboszlai, sembra destinato a diventare il prossimo costoso trasferimento del club austriaco.