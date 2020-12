Calciomerato Milan, con Thauvin si cerca il sì a gennaio

Il Milan è pronto a finalizzare l’acquisto, già a gennaio ma per l’estate, di Florian Thauvin a parametro zero dal Marsiglia

Il futuro di Florian Thauvin è diventato un vero e proprio caso diplomatico in Francia dopo le parole di Paolo Maldini e la risposta stizzita di Villas-Boas. In realtà però il futuro del calciatore francese è già scritto: lascerà il Marsiglia a parametro zero in estate.

Il Milan, club che prima di tutti si è mosso sul giocatore, avrebbe messo a punto una strategia che preveda l’accordo con Thauvin già nella sessione di gennaio ma che porterà il fantasista transalpino a Milanello solo da luglio.