Kulusevski Milan: Paratici non molla la presa

Tra i nomi accostati al Milan in questa sessione di mercato c’è Kulusevki. Sul giocatore c’è la concorrenza del Tottenham

La Gazzetta dello Sport riporta gli ultimi aggiornamenti in merito alla cessione di Dejan Kulusevski da parte della Juventus. Lo svedese accostato in questi giorni anche al Milan, è nel mirino del Tottenham, ma i rapporti tra Paratici e il suo ex club non sono così idilliaci.

Alessandro Lucci sta quindi fungendo da intermediario nella trattativa che, comunque, è solamente alle battute iniziali. Il dirigente, per ricongiungersi al giocatore, non sarebbe disposto ad andare oltre un riscatto di 30 milioni di euro. Cherubini, al momento, preferirebbe ancora una cessione definitiva.