Calcio femminile, Malagò: «C’è un problema riguardo i fondi stanziati»

Il presidente del Coni Malagò è tornato a parlare della situazione del calcio femminile. Queste le sue dichiarazioni

Il presidente del Coni Malagò è tornato a parlare della situazione del calcio femminile. Queste le sue parole, rilasciata durante il Consiglio Nazionale, svoltosi al Foro Italico:

LE PAROLE – «Voglio fare i miei complimenti alla Federcalcio. Infatti la Figc ha mosso le acque e ha tirato un sasso nello stagno, riconoscendo le atlete tesserate in Serie A come professioniste. Ma c’è un problema: i fondi stanziati non sono sufficienti neppure per la prima stagione e dunque tutto va a carico delle società. E poi c’è una vera discriminazione all’interno del mondo femminile. Perché il professionismo vale solo per le calciatrici? Perché la ventunesima giocatrice del Tavagnacco è professionista e non devono esserlo Federica Pellegrini, Sofia Goggia o Paola Egonu? È un discorso che non si può sentire».