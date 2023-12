Calcagno tuona: «No a proroghe del decreto crescita. Ci sono squadre con il 90% di calciatori stranieri»

Calcagno tuona: «No a proroghe del decreto crescita». Le parole del presidente Assocalciatori

L’Assocalciatori contro i club e le leghe sul decreto crescita. Il presidente Umberto Calcagno ha scritto ai ministri Abodi e Giorgetti per parlare contro la proroga chiesta sul decreto. Di seguito le sue parole e la frecciatina anche al Milan.

PAROLE – «Le ragioni sono legate non ad interessi economici ma alla necessità di tutelare il talento e il patrimonio sportivo rappresentato dai calciatori italiani. Ai ministri abbiamo trasmesso un report con dati allarmanti sulla presenza di italiani e stranieri in serie A. In alcuni casi, ci troviamo di fronte a squadre composte addirittura per il 90% solo da calciatori stranieri. Noi crediamo che solo invertendo questo trend e ristabilendo una parità competitiva tra atleti italiani e stranieri potremmo crescere come sistema, soprattutto in funzione della nostra nazionale».