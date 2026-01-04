Calamai esalta il Milan di Allegri: «Se fossi in Chivu e Conte farei di tutto per non portare i rossoneri a un eventuale sprint scudetto»

Calamai, nel suo editoriale per Tmw, ha parlato così del Milan di Allegri dopo l’importante successo contro il Cagliari

Il successo contro il Cagliari rappresenta uno spartiacque psicologico per il Milan. La capacità di non fallire gli appuntamenti contro le formazioni meno blasonate indica una maturità ritrovata, fondamentale per chi ambisce al vertice. Come sottolineato da Luca Calamai nel suo editoriale per Tmw, la squadra ha ormai intrapreso un percorso chiaro: «La vittoria contro il Cagliari conferma che il Milan non ha più intenzione di regalare punti contro le piccole. Un cambio di rotta fondamentale».

Secondo l’opinionista, il sogno tricolore poggia su tre pilastri specifici che, uniti, formano una prova di forza. Il primo è il vantaggio logistico di non partecipare alle competizioni europee, fattore che permette di preservare energie preziose. Il secondo riguarda l’esperienza in panchina, poiché «Allegri sa come si vincono i campionati», e il terzo risiede nell’evoluzione di Rafael Leao, oggi trasformatosi in un goleador implacabile.

Calamai, l’impatto di Fullkrug e la pressione sulle rivali

In questo scenario, l’innesto di Fullkrug si rivela una mossa strategica per dare profondità alla rosa. Sebbene non venga considerato una stella di prima grandezza, il centravanti tedesco garantisce quella «sostanza» necessaria nei momenti di stanca della partita. La sua capacità di trasformare in oro i palloni sporchi offre ad Allegri un’arma supplementare per scardinare le difese avversarie e navigare senza le pressioni che invece schiacciano le altre favorite del torneo.

Il messaggio alle concorrenti è chiaro: il Milan è un pericolo reale che va arginato prima che sia troppo tardi. Calamai lancia un avvertimento diretto ai tecnici delle squadre rivali, sottolineando che «fossi in Conte e Chivu farei di tutto per non portare questo Milan a un eventuale sprint scudetto». Arrivare al rush finale con una squadra così cinica e riposata potrebbe infatti rendere i rossoneri i favoriti assoluti nella corsa verso il titolo.