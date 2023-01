Calabria a SportMediaset: «La Supercoppa è un trofeo importante. I nostri punti di forza? Ecco quali sono». Le parole del capitano rossonero

Davide Calabria ha parlato a SportMediaset in vista della Supercoppa contro l’Inter. Ecco le sue parole:

SUPERCOPPA – «E’ un trofeo importante. Ho bei ricordi di quando l’abbiamo vinta nel 2016, sarà bello rigiocare questa competizione. Faremo di tutto per vincerla. E’ una finale, ma è anche un derby. Quindi sarà ancora più emozionante e importante. Il derby è il derby, quello che c’è intorno è affascinante. Giocarsi una coppa sarà ancora più bello»

SUL MOMENTO DEL MILAN – «E’ una finale, quindi è una partita a sé. Possiamo alzare una coppa, quindi tutti i pensieri li abbiamo messi da parte. Abbiamo parlato, ci siamo guardati in faccia e ci siamo detti che è una finale che dobbiamo preparare al meglio e dare tutto in campo. La squadra è pronta e vogliosa, le ultime uscite sono state così e così, ma dobbiamo essere positivi. Non vediamo l’ora di giocare»

I PUNTI DI FORZA DEL MILAN – «Li conosciamo, dobbiamo giocare al nostro ritmo e non mollare mai. Dobbiamo rimanere concentrati dal primo all’ultimo minuto, non bisogna mai mollare nemmeno un centimetro in partite così»

CARDINALE – «Ho parlato prima con la società, ci hanno riferito il suo messaggio. Ci segue sempre, ci manda dei videomessaggi. Non sarà qui fisicamente, ma è sempre presente. Speriamo di dare una bella soddisfazione anche a lui»

IL PRIMO TEMPO VS LECCE – «Non abbiamo approcciato nel modo giusto. E’ stato un primo tempo brutto che non si deve più ripetere»

THEO E GIROUD – «Li vedo bene, sono sincero. Ci sta che ci siano dei cali in una stagione così lunga, ma loro ci stanno mettendo come sempre grande impegno e grande professionalità»