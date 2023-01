Calabria: «Restiamo positivi, dobbiamo continuare a lavorare così. Sulla sfida con Dimarco…». Le parole in conferenza stampa del capitano

Davide Calabria, insieme a Stefano Pioli, ha parlato in conferenza stampa prima della sfida di Supercoppa.

LA SQUADRA – «Abbiamo parlato, ma restiamo positivi come prima: non ho visto i compagni é abbattuti né tristi. Dobbiamo continuare a lavorare come stiamo facendo, dando tutto quello che abbiamo: il resto verrà da sé»

CHI PARLA PIU’ DI TE – «Quelli con più esperienza, ma devo dire che la squadra si assume la responsabilità dal primo all’ultimo giocatore. Se vogliamo diventare una grandissima squadra tutti devono essere partecipi. Quello che ci siamo detti resta nello spogliatoio».

LA SFIDA CON DIMARCO – «Ci conosciamo da parecchio tempo, sono contento che stia facendo bene. Io mi auguro di finire la carriera qui, ma non ci sto neanche pensando ora».

SAZI DELLO SCUDETTO? – «Assurdo essere sazi per uno Scudetto: proprio avendo visto ciò che si prova a vincere, vogliamo vincere ancora».