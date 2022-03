Calabria sul ruolo: «Iniziai mediano, poi negli Allievi mi hanno spostato...»

Davide Calabria ripercorre la trafila sul suo ruolo nel settore giovanile fino a diventare terzino destro. Le sue parole

Davide Calabria ripercorre la trafila sul suo ruolo nel settore giovanile del Milan fino a diventare terzino destro. Le sue parole in un’intervista ai canali ufficiali rossoneri.

«Ero un mediano, però più di intelligenza che altro… Giocavamo a 7 e facevo il centrocampista. Sono arrivato al Milan come mediano, poi ho fatto la mezzala in un centrocampo a 3 nel settore giovanile per poi, con gli Allievi di Inzaghi, giocare da terzino sinistro per un anno. È stato molto importante e avevo fatto molto bene a sinistra, quindi l’anno dopo mi ha spostato a destra ed eccomi qua».