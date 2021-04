Calabria: quando rientrerà dall’infortunio il terzino del Milan

Davide Calabria è ancora alle prese con l’infortunio che l’ha costretto ad operarsi lo scorso 19 marzo: i tempi di recupero

Davide Calabria è ancora alle prese con l’infortunio che l’ha costretto ad operarsi lo scorso 19 marzo per risolvere la lesione del menisco mediale del ginocchio destro. Da quel giorno il terzino non è ancora tornato a Milanello ma, come affermato dallo stesso Pioli in conferenza stampa, il suo ritorno appare sempre più vicino.

Il recupero di Calabria procede bene e pertanto già la prossima settimana potrebbe allenarsi a Milanello prima individualmente e poi insieme ai compagni. Un gradito ritorno per il Milan che oggi contro il Parma schiererà un giovane sostituto.