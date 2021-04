Probabile formazione Milan: contro il Parma una sorpresa in difesa

Probabile formazione Milan: contro il Parma la migliore formazione possibile. Una sorpresa in difesa

Per la sfida in programma tra poche ore al Tardini contro il Parma, Stefano Pioli ha scelto la formazione migliore possibile: Donnarumma in porta, difesa composta da Theo Hernandez, Tomori e Kjaer; a centrocampo Bennacer e Kessié fanno da scudo al terzetto di fantasisti composto da Rebic, Calhanoglu e Saelemaekers. In avanti Zlatan Ibrahimovic.

L’unico dubbio di vigilia per il Milan riguardava il ruolo di terzino destro scoperto dall’infortunio di Calabria, al posto dell’italiano giocherà il giovane ex Lione Pierre Kalulu preferito da Dalot.