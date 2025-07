Calabria resta in Serie A? Clamorosa indiscrezione sull’ex capitano del Milan

Calabria, attualmente svincolato dopo i 6 mesi al Bologna, diventa un’idea a parametro zero per l’Inter: le ultime sull’ex Milan

Una notizia bomba scuote il calciomercato italiano e fa tremare i tifosi interisti: Denzel Dumfries potrebbe lasciare l’Inter! Nelle ultime ore, è emersa la clamorosa indiscrezione relativa a una clausola rescissoriapresente nel contratto dell’esterno olandese e, qualora questa dovesse essere esercitata, il club nerazzurro si troverebbe di fronte a una necessità impellente: trovare un sostituto all’altezza per la fascia destra. L’eventuale partenza di Dumfries, pilastro della squadra e autore di prestazioni spesso decisive, aprirebbe uno scenario inaspettato e costringerebbe la dirigenza a muoversi con rapidità sul mercato.

Secondo quanto riportato da Gazzetta.it, una delle testate giornalistiche più autorevoli nel panorama sportivo italiano, l’Inter starebbe già delineando una strategia ben precisa per affrontare questa eventualità. L’idea principale sarebbe quella di conferire la titolarità a Henrique, esterno brasiliano che ha già dimostrato di poter ricoprire con efficacia entrambi i lati del campo, garantendo corsa, qualità e una buona fase difensiva. Questa mossa permetterebbe di dare continuità a un giocatore già integrato nel gruppo e con ampi margini di crescita.

Ma la vera e propria sorpresa arriva dal nome che l’Inter starebbe sondando per il ruolo di riserva di Henrique: si tratta di Davide Calabria, ex capitano del Milan! Un’operazione che, se dovesse concretizzarsi, avrebbe del clamoroso per molteplici ragioni. Innanzitutto, l’arrivo di Calabria avverrebbe a parametro zero, un fattore di cruciale importanza in un periodo storico in cui la sostenibilità economica è diventata una priorità per tutti i club. L’esperienza e la conoscenza del campionato italiano, unite alla sua versatilità tattica, renderebbero Calabria un innesto prezioso per la rosa di Inzaghi.

Tuttavia, è l’aspetto legato alla sua storica militanza nel Milan a rendere questa potenziale trattativa ancora più intrigante e, per certi versi, controversa agli occhi dei tifosi. Davide Calabria ha vestito la maglia rossonera per tutta la sua carriera professionistica, ricoprendo anche il ruolo di capitano, simbolo di attaccamento e fedeltà ai colori del Diavolo. Il suo passaggio all’Inter, seppur come riserva e a costo zero, rappresenterebbe un vero e proprio scossone emotivo per entrambe le tifoserie, riaccendendo l’antica rivalità cittadina. L’idea di vedere un ex simbolo del Milan indossare la maglia nerazzurra è destinata a far discutere e a generare un’onda di reazioni tra appassionati e addetti ai lavori.

L’Inter, dal canto suo, vedrebbe in Calabria un giocatore affidabile, esperto, con una mentalità vincente e, soprattutto, a costo zero, un aspetto non di poco conto per le casse societarie. La sua capacità di giocare sia come terzino destro che, all’occorrenza, come esterno di centrocampo, offrirebbe a Inzaghi diverse soluzioni tattiche. L’operazione, qualora andasse in porto, sarebbe un capolavoro di mercato per Marotta e Ausilio, capaci di cogliere un’occasione irripetibile per rinforzare la rosa con un elemento di qualità a costo zero, nonostante la sua storia rossonera.

In definitiva, l’eventuale addio di Dumfries potrebbe innescare una serie di movimenti a catena che potrebbero portare a uno dei trasferimenti più discussi degli ultimi anni: quello di Davide Calabria, l’ex capitano rossonero, all’Inter. Una mossa che unirebbe necessità tattiche, opportunità economiche e un pizzico di piccante rivalità cittadina, rendendo questa finestra di mercato estiva ancora più imprevedibile e avvincente. Restiamo in attesa di ulteriori sviluppi, ma le premesse per un colpo di scena clamoroso ci sono tutte.