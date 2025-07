Calabria: il futuro dell’ex capitano del Milan tra Turchia e Fiorentina. Lo scenario

Calabria, l’ex capitano del Milan è attualmente svincolato dopo la decisione del Bologna di non rinnovargli il contratto

L’eco delle voci di mercato risuona forte per Davide Calabria, il terzino destro che, dopo una lunga militanza nel Milan, si trova ora in una fase cruciale della sua carriera. Il riferimento a “due squadre, due trofei, due volte mandato via” sembra essere un’allusione alla sua storia con i rossoneri, culminata con la rescissione del contratto che lo rende attualmente un free agent. Una situazione che ha scosso l’ambiente milanista e aperto scenari interessanti per il futuro del giocatore, come riportato da Gazzetta.it.

Dopo aver sollevato un Campionato italiano e una Supercoppa Italiana con la maglia del Diavolo, il percorso di Calabria al Milan è giunto al termine. Questa inaspettata separazione ha acceso i riflettori su un calciatore che, pur tra alti e bassi, ha sempre dimostrato attaccamento alla maglia e spirito di sacrificio. La sua figura è stata spesso al centro di dibattiti tra i tifosi, ma il suo contributo, specialmente nei momenti di massima difficoltà, è stato innegabile. Ora, la domanda che tutti si pongono è: dove giocherà Davide Calabria nella prossima stagione?

Le prime indiscrezioni, come sottolineato da Gazzetta.it, lo vedono nel mirino di alcuni club turchi. Il campionato turco, noto per la sua passione e l’intensa atmosfera negli stadi, potrebbe rappresentare una nuova e stimolante sfida per il difensore. Trasferirsi in Turchia significherebbe abbracciare una cultura calcistica diversa e mettersi alla prova in un contesto altamente competitivo. Per un giocatore che ha trascorso l’intera carriera in Italia, un’esperienza all’estero potrebbe arricchire ulteriormente il suo bagaglio tecnico e umano.

Tuttavia, l’opzione più suggestiva per i tifosi italiani è quella che lo vede accostato alla Fiorentina. Un’eventuale approdo a Firenze non sarebbe una semplice scelta di carriera, ma un vero e proprio ritorno alle origini, quantomeno in termini di relazioni professionali. Alla guida della squadra viola, infatti, Davide Calabria ritroverebbe Stefano Pioli, l’allenatore che lo ha valorizzato al Milan e con cui ha condiviso le gioie dello Scudetto. L’opportunità di lavorare nuovamente con un tecnico che lo conosce bene e ne apprezza le qualità potrebbe essere un fattore determinante nella sua decisione. La Fiorentina, dal canto suo, cercherebbe un innesto di esperienza e qualità sulla fascia destra, e Calabria, con la sua abilità tattica e la sua leadership, potrebbe essere il profilo ideale.

La sua condizione di free agent lo rende un’opportunità di mercato particolarmente appetibile per i club, che non dovrebbero sborsare cifre per il suo cartellino ma solo per l’ingaggio. Questa flessibilità finanziaria potrebbe accelerare le trattative e permettere a Calabria di trovare una nuova sistemazione in tempi brevi. Indipendentemente dalla destinazione finale, Davide Calabria è pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera, con la speranza di ritrovare quella continuità e quel ruolo da protagonista che lo hanno contraddistinto negli anni migliori al Milan. Sarà interessante seguire gli sviluppi di questa vicenda di mercato che, come anticipato da Gazzetta.it, promette di riservare ancora delle sorprese.