Calabria, ha dell’incredibile quanto successo all’ex capitano del Milan: adesso è svincolato. Tutti i dettagli e le ultimissime

È ufficiale: Davide Calabria, l’ex difensore del Milan, non rinnoverà il suo contratto con il Bologna e da oggi, 30 giugno 2025, è a tutti gli effetti uno svincolato. La notizia, che circolava da diverse settimane negli ambienti calcistici, è stata confermata dalla società emiliana, ponendo fine all’esperienza del terzino destro sotto le Due Torri.

Grazie ragazzi per questa bellissima stagione passata insieme e culminata con la storica vittoria della Coppa Italia ❤️🏆💙



In bocca al lupo per il vostro futuro 🍀#WeAreOne pic.twitter.com/PUYsIpcgFz — Bologna FC 1909 (@Bolognafc1909) June 30, 2025

Calabria era arrivato al Bologna a gennaio con l’ambizione di rilanciarsi dopo stagioni travagliate al Milan, dove aveva faticato a trovare continuità. Le aspettative erano alte, ma la sua permanenza in rossoblù è stata caratterizzata più da ombre che da luci. Nonostante un inizio promettente, in cui aveva mostrato sprazzi della sua qualità, le sue prestazioni sono state spesso incostanti, condizionate anche da alcuni problemi fisici che ne hanno limitato la disponibilità.

Nel corso della stagione appena conclusa, Calabria ha collezionato poche presenze da titolare, finendo spesso per essere relegato in panchina a favore di altri compagni. Questa situazione ha portato la dirigenza del Bologna a optare per la non-proroga del contratto, valutando evidentemente che il rapporto costi-benefici non fosse più vantaggioso.

Ora, il futuro di Davide Calabria è tutto da scrivere. A 28 anni, l’ex rossonero si trova nella posizione di dover cercare una nuova sistemazione per la prossima stagione. Sicuramente, le sue esperienze passate e la sua duttilità tattica (può giocare sia come terzino destro che come esterno di centrocampo) potrebbero suscitare l’interesse di diverse squadre, sia in Serie A che all’estero. Resta da vedere quale sarà la sua prossima sfida e se riuscirà a ritrovare quella continuità e quella forma che lo avevano portato a essere considerato uno dei giovani più promettenti del calcio italiano.