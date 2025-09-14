Calabria alla Gazzetta dello Sport: «Auguro al Milan di vincere lo scudetto, Allegri l'uomo giusto. Sulla finale di Coppa Italia vi dico che...»

Calabria, ex capitano del Milan, ha parlato della situazione dei rossoneri dopo l’addio dello scorso gennaio: le sue dichiarazioni

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Davide Calabria, ex capitano del Milan, ha dichiarato:

FINALE DI COPPA ITALIA – «Per me è stato uno scherzo del destino, un mix di emozioni. Mi sentivo che l’avrei vinta ed è stata una grande notte per me e per il Bologna. Al triplice fischio mi sono inginocchiato e avevo molte cose in testa. Ho pensato in primis ai miei ex compagni e sono andato a provare a consolarli. Poi ho cercato di godermi la coppa, anche se non ci sono riuscito fino in fondo per l’amore che ho per il Milan».

ESPERIENZA AL BOLOGNA – «Ho trovato un gruppo fantastico e nell’aria c’era la voglia di fare qualcosa di bello insieme ai tifosi. Quella squadra resterà nella storia. Italiano è una persona energica e percepisci l’amore che ha il calcio, la voglia di conoscere e migliorarsi. Con lui mi sono trovato bene. Ha un gran futuro davanti a sé».

I RICORDI AL MILAN – «Il Milan è da sempre la mia squadra del cuore. Da bambino andavo allo stadio e sognavo di indossare quella maglia. Ci sono riuscito per diversi anni e ho vinto. Sarei stato al Milan per sempre. Anche gratis. Ho amato ogni momento di questo viaggio e ne sono super orgoglioso. Il Milan è stato quasi tutta la mia vita finora: mi ha fatto crescere e gli sarò sempre grato».

IDOLI – «Ho sempre ammirato Paolo Maldini. Come persona e come giocatore. Credo sia stato il difensore più forte della storia».

COMPAGNI PIU’ FORTI – «Da terzino dico Theo che è stato ed è un giocatore di un’altra categoria rispetto agli altri. Idem Gigio Donnarumma, un predestinato fin dal vivaio».

CHI SENTE ANCORA – «Locatelli e Cutrone, ma anche Gabbia, Theo e altri».

I TECNICI A CUI E’ PIU’ LEGATO – «Pippo Inzaghi mi ha fatto esordire, Mihajlovic mi ha voluto in rosa invece di mandarmi in prestito, Brocchi lo stimo per le sue idee di calcio e di vita, Gattuso mi ha lanciato davvero e poi Pioli, con cui ho condiviso tanti anni di soddisfazioni».

SE GUARDA LE PARTITE DEL MILAN DALLA GRECIA – «Ovviamente sì e poi magari commento con gli ex compagni. Tiferò sempre per loro».

MILAN SENZA CHAMPIONS – «Non è piacevole ed è chiaro che lo scorso anno qualcosa non ha funzionato. Il Milan merita di stare in Champions».

ALLEGRI – «Da ragazzino mi sono allenato 2-3 volte con lui, l’ho sempre ammirato e sono contento sia tornato al Milan. È un tecnico competente e capace, con grande intelligenza ed esperienza, che comunica nel migliore dei modi. Il Milan aveva bisogno di un allenatore di spessore come lui. Ho fiducia nel suo lavoro e sono sicuro farà una grande stagione».

COSA AUGURA AL MILAN – «Di vincere tutto ciò che si può vincere. I tifosi rossoneri sono tra i migliori al mondo, se non i migliori, e meritano tanti successi».

SCUDETTO – «La lotta per lo scudetto sarà avvincente fino alla fine. Il Napoli ha preso ottimi giocatori e ha una grande squadra, così come Inter e Juve, ma mi auguro che il campionato lo vinca il Milan».

LA SCELTA DI ANDARE IN GRECIA – «Ero senza contratto e ho scelto di non aspettare la Serie A. Il Panathinaikos mi ha voluto con forza: da anni qui non vincono il campionato e puntiamo a quello. Atene è una città piena di storia che mi ha sempre affascinato».