Calabria: «Milan club dalla storia incredibile che guarda al futuro»

Intervenuto ai canali ufficiali del Milan, Davide Calabria si è espresso così in merito al lancio della nuova linea d’abbigliamento rossonera a tema natalizio ed a sostegno del pianeta.

LE PAROLE – «Il nostro è un Club dalla storia incredibile, ma capace – dentro come fuori dal campo – di tenere lo sguardo sempre rivolto al futuro. Siamo certi che, anche in questa occasione, i rossoneri di tutto il mondo scenderanno in campo al nostro fianco per vincere insieme una sfida che impatta da vicino sulla vita quotidiana di ognuno di noi».

