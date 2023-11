Milan, la nuova iniziativa per le feste natalizie per la salvaguardia del pianeta: il comunicato

Attraverso un annuncio pubblicato sul proprio sito ufficiale, il Milan lancia la nuova campagna in vista delle feste natalizie

Si avvicinano le vacanze natalizie ed il Milan non si vuole far trovare impreparato: questa la nuova iniziativa dei rossoneri per la salvaguardia del pianeta. Di seguito comunicato del club.

Per celebrare insieme ai suoi tifosi e all’intera comunità rossonera le prossime Festività, AC Milan lancia “Planting New Memories”, iniziativa internazionale per la salvaguardia del pianeta, che concretizza la visione e l’impegno del Club verso temi sociali e ambientali, a beneficio delle future generazioni.

I PROGETTI

Con la consapevolezza della necessità di salvaguardare il nostro ecosistema, AC Milan e l’intera famiglia rossonera hanno scelto di dedicare la propria attenzione e i propri sforzi allo sviluppo di due progetti a tutela dell’ambiente, a livello globale e locale.

in collaborazione con la piattaforma Treedom, il Club ha dato vita a una foresta diffusa di 1899 alberi, che nei primi 10 anni di vita assorbiranno oltre 650 tonnellate di CO₂, generando un beneficio per l’intero pianeta e favorendo contestualmente l’empowerment delle comunità locali coinvolte nei progetti. Una foresta che gli oltre 500 milioni di tifosi rossoneri in tutto il mondo possono contribuire a far crescere, piantando nuovi alberi direttamente sulla sezione dedicata al link dedicato.

inoltre, tramite Fondazione Milan verrà finanziata la rigenerazione di un campo multifunzionale – attualmente inutilizzabile – all’interno di un’area pubblica verde nel Municipio 9 di Milano. Fondazione Milan devolverà anche il premio ricevuto per la vittoria del contest #IOVENGODALLOSPORT e i proventi di due raccolte fondi che saranno realizzate nelle prossime settimane: la prima in occasione di Milan-Fiorentina del prossimo 25 novembre, al fianco della Fondazione Davide Astori e la seconda durante Milan-Monza del 17 dicembre, di cui Fondazione Milan sarà “Match Charity Sponsor”. Inoltre, anche il Museo Mondo Milan offrirà il proprio contributo destinando al progetto parte del ricavato dei biglietti venduti durante i due matchday.

LA COLLEZIONE SPECIALE

Il fil rouge ambientale che, da Milano al mondo, lega l’intera iniziativa rossonera è al centro della speciale collezione di abbigliamento in vendita da oggi, giovedì 16 novembre, in tutti gli store ufficiali AC Milan, sia fisici che digitali. Acquistando l’iconico Christmas Jumper, il Club donerà 5€ ai due progetti. Inoltre, la collezione sarà arricchita con la versione per vestire gli amici a quattro zampe, passando per calze e gadget di qualsiasi tipologia e gusto.

LA CAMPAGNA MULTICANALE

Se da una parte “Planting New Memories” simboleggia dunque la volontà della famiglia rossonera di agire concretamente per contribuire a salvaguardare il pianeta, dall’altra testimonia anche il desiderio di continuare a dar vita a momenti sempre più coinvolgenti, che si possano trasformare in ricordi da tenersi stretti per tutta la vita. È questo il messaggio alla base della campagna multicanale che vede come protagonisti calciatori e calciatrici delle due Prime Squadre rossonere pronti, con indosso i capi della speciale collezione rossonera, a immortalare attimi di gioia e di condivisione, sentimenti e gesti propri delle feste. La campagna “Planting New Memories” sarà online su tutti i touchpoint digitali del Club, nelle venue di Casa Milan e comparirà a San Siro in occasione dei match Milan-Fiorentina, Milan-Frosinone e Milan-Monza sui LED, sul maxischermo e all’interno delle sale Hospitality. È prevista una campagna digitale e una TV su broadcaster nazionali.

I 22 rossoneri protagonisti della campagna: Asllani, Babb, Bartesaghi, Bergamaschi, Calabria, Chukwueze, Dompig, Giroud, Giuliani, Guagni, Jović, Leão, Loftus-Cheek, Marinelli, Nava, Pulisic, Reijnders, Soffia, Stašková, Tomori, insieme a Mister Pioli.

“Come gruppo, siamo orgogliosi di aver potuto dare voce a un’iniziativa così importante – ha commentato Valentina Bergamaschi, capitano della Prima Squadra femminile di AC Milan – e di far parte di un Club consapevole, che offre il proprio contributo concreto per far fronte alla tutela dell’ambiente, per un futuro sostenibile”.

Davide Calabria, capitano della Prima Squadra maschile di AC Milan, ha aggiunto: “Il nostro è un Club dalla storia incredibile, ma capace – dentro come fuori dal campo – di tenere lo sguardo sempre rivolto al futuro. Siamo certi che, anche in questa occasione, i rossoneri di tutto il mondo scenderanno in campo al nostro fianco per vincere insieme una sfida che impatta da vicino sulla vita quotidiana di ognuno di noi”.

Tania Moreno, Chief Marketing Officer di AC Milan, ha dichiarato: “Il mondo del calcio come lo conosciamo oggi non esisterà senza la salvaguardia dell’ambiente e del nostro pianeta. Da questa semplice ma fondamentale consapevolezza è nata la volontà di sviluppare “Planting New Memories”, importante iniziativa resa possibile grazie al grande lavoro di tutti nel Club. Piantare nuovi ricordi significa guardare al futuro con fiducia e ambizione, ma anche avere un approccio di responsabilità e lungimiranza. Il Milan dimostra così ancora una volta di voler apportare il proprio contributo per stimolare un cambiamento positivo tangibile, chiamando a raccolta anche i suoi tifosi a Milano e in tutto il mondo”.