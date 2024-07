Calciomercato Milan: il Lione mette nel MIRINO il centrocampista rossonero, i DETTAGLI

Il calciomercato Milan cerca rinforzi a centrocampo, per sbloccarli può esserci qualche cessione. L’assist può arrivare dal Lione

Fofana, Samardzic, Rabiot. Il calciomercato Milan si muove per un rinforzo a centrocampo, ma per sbloccare queste trattative potrebbe esser necessario un sacrificio. In tal senso l’assist può arrivare dal Lione:

come riportato da Footmercato il club francese avviato discussioni con i rossoneri per Yunus Musah. Ora resta da trovare un terreno comune con i milanesi per un giocatore attualmente stimato in 22 milioni di euro. Allo stesso tempo, l’OL dovrà anche convincere l’attuale numero 80 a trasferirsi in Ligue 1.