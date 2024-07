Anselmino, deciso il FUTURO dell’ex obiettivo del Milan: la big di Premier chiude l’ACCORDO

La pista che portava il calciomercato Milan a seguire Anselmino è ormai sfumata. La big di Premier League chiude l’accordo per il difensore

Come riportato da Fabrizio Romano, il Chelsea ha chiuso l’accordo per Anselmino centrale argentino classe 2005. Pronti circa 20 milioni di euro per il Boca Juniors e visite mediche fissate per lunedì. Anselmino rimarrà in Argentina in prestito sino al prossimo gennaio, dettagli risolti.

Sfuma dunque una possibile pista per il calciomercato Milan come rinforzo in difesa per questa sessione estiva.