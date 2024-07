Calciomercato Milan, DUE colpi si avvicinano: ma LUI sarà probabilmente il prossimo acquisto! RIVELAZIONE

Il giornalista de La Gazzetta dello Sport Bianchin in esclusiva a MilanNews24 ha svelato il prossimo colpo del calciomercato Milan

Le parole del giornalista de La Gazzetta dello Sport Bianchin in esclusiva a MilanNews24. Ecco quello che per lui sarà il prossimo colpo del calciomercato Milan:

PAVLOVIC «Il prossimo giocatore che attendo al Milan è Pavlovic. Mi aspetto che i prossimi giorni siano decisivi per il difensore. Il Milan ha deciso di fare un investimento in difesa per aggiungere un possibile titolare, un mancino che mancava nella rosa e soprattutto un giocatore cattivo agonisticamente che, secondo questa dirigenza, potrebbe far bene. C’è l’accordo col giocatore e si parla col Salisburgo con una ridotta distanza tra le parti».



EMERSON ROYAL – «Per Emerson Royal, il dialogo con il Tottenham e soprattutto con il giocatore continua da tempo. Sembrava che il Milan avesse scelto di procedere per altre priorità, ora le possibilità sono in risalita».

L’INTERVISTA ESCLUSIVA DI MILANNEWS24 A LUCA BIANCHIN