Loftus Cheek Milan: come può CAMBIARE il suo ruolo con Fonseca, l’INTRECCIO con Pulisic

Loftus Cheek rischia di vedere calare il suo minutaggio al Milan. Le idee di Fonseca e l’intreccio con Pulisic

Chi rischia di vedere il suo minutaggio calare al Milan è Ruben Loftus-Cheek. Pilastro dell’ultima stagione, il centrocampista inglese è stato tra le note maggiormente positive dell’ultimo Milan di Pioli. Piazzato come trequartista atipico, fisico, d’inserimento e di raccordo con la mediana a due, il classe ‘96 ha avuto un rendimento sensazionale, arrivando in doppia cifra (10 gol) tra tutte le competizioni.

Tuttavia come riportato da Calciomercato.com l’inserimento dell’opzione Pulisic come numero 10 può tarpare le ali al britannico che rischierebbe di doversi reinventare come jolly a partita in corso (per dare maggior fisicità alla squadra o per variare modulo durante il match) o dovrebbe mettersi a disposizione di Fonseca e in ballottaggio per un posto in mediana con Bennacer, Adli, Reijnders e il possibile futuro arrivo di Fofana. Un passo indietro come importanza nelle gerarchie rossonera, ma ogni dubbio verrà risolto da questi primi impegni di carattere internazionale, dove Fonseca avrà a disposizione pressoché tutta la rosa dopo il rientro dei nazionali.