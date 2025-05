Mercato Milan, Furlani pensa al riscatto! Tre le opzioni sul tavolo, dialoghi in corso

Mercato Milan, Giorgio Furlani sta pensando al possibile riscatto di Riccardo Sottil al termine della stagione: diverse le opzioni sul tavolo

Il calciomercato Milan sta valutando l’opzione di riscattare Riccardo Sottil, l’esterno arrivato a gennaio dalla Fiorentina con la formula del prestito oneroso per 1 milione di euro con diritto di riscatto fissato a 10 milioni di euro. Sottil è molto stimato all’interno del club rossonero per le sue prestazioni, avendo giocato 5 gare in Serie A e 2 in Coppa Italia.

La decisione finale dipenderà dal nuovo direttore sportivo, che dovrà valutare se riscattare Sottil o rinnovare il prestito per un altro anno. Potrebbe anche esserci la possibilità di uno sconto sulla cifra di riscatto.