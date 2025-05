Mercato Milan, Moncada sogna il super colpo in estate! Concorrenza agguerrita, affare possibile a queste condizioni

Mercato Milan, i rossoneri sognano il grande colpo legato a Franco Mastantuono, talento emergente del River Plate. Tutti i dettagli

Il giovane talento argentino Franco Mastantuono è seguito da diverse grandi squadre europee, ma la sua cessione all’estero potrebbe avvenire solo dopo il suo 18° compleanno, il 14 agosto. Il calciomercato Milan è tra i club interessati al giocatore, che piace per le sue qualità tecniche.

Il Real Madrid sembra essersi ritirato dalla corsa, mentre il Manchester United si è inserito nella trattativa e potrebbe fare un’offerta per Mastantuono. Il Milan, con l’arrivo del nuovo direttore sportivo, potrebbe iniziare a fare sul serio per assicurarsi le prestazioni del giovane talento argentino. La competizione per Mastantuono sembra essere aperta e il Milan dovrà essere pronto a fare un’offerta convincente per assicurarsi il giocatore. Lo riporta calciomercato.com.