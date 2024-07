Musah via dal Milan: il Lione ci PENSA, contatti in corso! I rossoneri fissano il PREZZO

Colpo di scena per il calciomercato Milan. Il Lione avrebbe messo nel mirino Musah, il prezzo per l’addio ai rossoneri

Pretendente a sorpresa. Il calciomercato Milan si muove per un rinforzo a centrocampo, ma per sbloccare queste trattative potrebbe esser necessario un sacrificio. In tal senso l’assist può arrivare dal Lione:

come riportato da Footmercato il club francese avviato discussioni con i rossoneri per Yunus Musah. Ora resta da trovare un accordo tra le parti con in rossoneri che valutano il giocatore 22 milioni di euro. Allo stesso tempo, l’OL dovrà anche convincere l’attuale numero 80 a trasferirsi in Ligue 1.