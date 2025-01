Calabria Milan, a giugno sarà addio: non rinnoverà il contratto in scadenza. I prossimi mesi saranno gli ultimi del capitano in rossonero

I prossimi mesi, con ogni probabilità, saranno gli ultimi di Calabria con la maglia del Milan.

In base a quanto riferito da Luca Cilli a Sky Sport 24, infatti, il capitano dei rossoneri non rinnoverà il contratto in scadenza a giugno 2025. Dopo un’intera vita al Milan tra giovanili e prima squadra, quindi, Calabria andrà via a fine stagione.