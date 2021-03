Calabria, l’euforia social è un chiaro invito alla gara di ritorno dove il Milan potrà anche pareggiare senza reti per passare il turno

Calabria, l’euforia social è un chiaro invito alla gara di ritorno dove il Milan potrà anche pareggiare senza reti per passare il turno. Già successo contro la stella Rossa, 2-2 all’andata fuori casa e 1-1 a San Siro. Di sicuro non è questo lo spirito dei ragazzi di Pioli che giovedì prossimo daranno tutto per vincere con una grande prova.

PRONTI PER IL RITORNO- “Un match che sa di storia, in uno stadio fantastico, queste sono le sfide che ci competono! Pronti per il ritorno a San Siro 💪🏼❤️🖤📈”