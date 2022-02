Calabria: «Pioli? All'inizio ho fatto un po' di facita, poi...»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Davide Calabria, intervistato dalla rivista Undici, ha detto la sua sul Milan e cosa significa indossare i colori rossoneri

«All’inizio ho fatto un pizzico di fatica, arrivavamo da un’altra tipologia di calcio. Credo che il mister abbia preso diversi spunti da diverse squadre e li abbia uniti in un mix che è giusto per noi. Tanti di noi, anzi direi tutti, siamo riusciti a rivederci in questi concetti, perché poi in campo ci viene tutto facile e veloce. C’è più chimica tra di noi e siamo molto compatti in questo modo di giocare»

