Calabria e il rapporto con Gabbia. L’ex capitano rossonero ne parla così: le sue parole

Calabria parla così del rapporto con Gabbia. L’ex capitano del Milan rivela un aneddoto sull’addio ai rossoneri: le sue parole

Davide Calabria, ex capitano rossonero e attualmente in forza al Panathinaikos di Rafa Benítez dopo una parentesi al Bologna, si è aperto come mai prima d’ora in un’intervista concessa a Rivista Undici.

Interrogato sulla dichiarazione di Matteo Gabbia che lo ha definito il suo “mentore”, Calabria ha risposto con piacere: “Questa non l’avevo letta, mi fa piacere. So che Matteo mi stima ed è una cosa reciproca, ci tengo molto.” Il terzino ha rivelato un aneddoto legato al suo addio al Milan: “Lui è uno di quelli che più ha provato a convincermi a restare a prescindere dalla situazione…”.

Calabria, Orgoglio per la crescita di Gabbia

Nonostante abbia lasciato Milanello, Calabria mantiene ottimi rapporti con l’ambiente e crede di aver lasciato un “buon ricordo” grazie al suo lavoro e al rispetto che ha sempre avuto per tutti. Il legame con Matteo Gabbia è uno dei più forti: “È uno di quelli che sento di più e con cui vado più d’accordo.”

Calabria ha poi espresso tutto il suo orgoglio per il percorso del difensore centrale, che finalmente sta ottenendo il riconoscimento che merita: “Finalmente si sta iniziando a parlare di lui ed in maniera super positiva, senza sottovalutarlo senza motivo. Sta dimostrando tante cose e sono davvero orgoglioso e contento di quello che sta facendo, è un giocatore importante ed intelligente, che sa di calcio.”