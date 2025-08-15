Calabria, a gennaio l’addio al Milan: ora vicino al Panathinaikos. Le ultime sul suo futuro

Calabria ha finito la sua avventura al Milan appena 7 mesi fa, ora è pronto ad iniziarne una nuova all’estero

Il futuro di Davide Calabria, ex capitano e terzino del Milan, sembra essere lontano dall’Italia. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Matteo Moretto, il giocatore è “molto, molto, molto vicino” a dire sì al Panathinaikos, pronto a offrirgli un contratto triennale. Dopo una lunga militanza nel club rossonero, conclusa con il trasferimento al Bologna lo scorso gennaio, il difensore si appresta a vivere una nuova avventura, questa volta nel campionato greco.

La trattativa tra il club di Atene e l’entourage del giocatore ha subito un’accelerazione nelle ultime ore. L’offerta di un contratto a lungo termine, della durata di tre anni, ha evidentemente convinto il terzino a considerare seriamente il trasferimento. Per Calabria, che ha trascorso l’intera carriera nel Diavolo, l’opportunità di diventare un punto di riferimento in una squadra storica come il Panathinaikos è un’occasione da non perdere per rilanciare la sua carriera.

Dopo l’addio a Milano, dove ha ricoperto il ruolo di capitano per diverse stagioni, e i sei mesi trascorsi in prestito al Bologna, il difensore ha bisogno di stabilità e di un progetto che punti su di lui. Il Panathinaikos, che mira a tornare ai vertici del calcio greco ed europeo, sembra essere la destinazione perfetta. L’ambiente caldo e la possibilità di giocare per una squadra con grandi ambizioni sono fattori che hanno sicuramente pesato nella scelta del giocatore.

L’accordo, stando alle fonti, è ormai a un passo dalla fumata bianca. L’annuncio ufficiale del trasferimento di Davide Calabria al Panathinaikos è atteso a breve, segnando la fine di un’era per il giocatore e l’inizio di un nuovo capitolo nella sua carriera. I tifosi rossoneri, che lo hanno visto crescere nelle giovanili fino a indossare la fascia di capitano, lo saluteranno con affetto, augurandogli il meglio per la sua prossima avventura in Grecia