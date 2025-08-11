Mercato Milan, incredibile spiffero! Contatto col Bologna, c'è Castro nel mirino: valutazione monstre ma... Ultimissime

Mercato Milan, i rossoneri oggi hanno avuto un contatto col Bologna per conoscere la valutazione di Castro: prezzo molto alto

Il calciomercato Milan si trova di fronte a un bivio cruciale nella sua strategia di mercato estiva: l’individuazione del centravanti ideale su cui costruire le ambizioni future. Con l’arrivo di Igli Tare come nuovo Direttore Sportivo e Massimiliano Allegri in panchina, la ricerca di un bomber capace di garantire un elevato numero di gol è diventata la priorità assoluta. Il margine di errore è ridottissimo, poiché buona parte del successo della prossima stagione dipenderà proprio dalla prolificità offensiva della squadra rossonera.

Secondo quanto riportato da calciomercato.it, il Milan ha sondato il terreno per Santiago Castro, giovane e brillante attaccante del Bologna. La passata stagione ha visto l’argentino emergere come uno dei nomi più interessanti del panorama calcistico italiano, attirando l’attenzione di diversi top club. Il Bologna di Vincenzo Italiano, che nel reparto offensivo può contare su un parco attaccanti di prim’ordine con Ciro Immobile e Thijs Dallinga oltre a Castro, potrebbe essere aperto alla cessione del giovane talento sudamericano, ma solo a fronte di un’offerta ritenuta congrua.

Ed è proprio qui che sorge il primo ostacolo significativo: il Bologna valuta Castro ben 45 milioni di euro. Una cifra che, seppur giustificata dalle grandi potenzialità del giocatore e dalla sua giovane età, rappresenta un investimento considerevole per le casse rossonere. Il Milan sta comunque attentamente valutando il profilo di Castro come opzione per il futuro, riconoscendo le sue qualità tecniche e il suo margine di crescita. La decisione finale, tuttavia, dipenderà da una serie di fattori, inclusa la strategia economica del club e l’evoluzione delle trattative per gli altri obiettivi.

L’alternativa a Castro si chiama Dusan Vlahovic. Il centravanti serbo della Juventus è da tempo un sogno proibito per il Milan, che lo ha seguito con interesse anche in passato. Vlahovic rappresenta un profilo di altissimo livello, un attaccante già affermato e con un fiuto del gol eccezionale. Il suo arrivo garantirebbe un salto di qualità immediato all’attacco rossonero, ma anche in questo caso, la valutazione economica del cartellino e l’elevato ingaggio rappresenterebbero un ostacolo non indifferente.

Un’altra opzione che continua a tenere banco è quella legata a Rasmus Hojlund. Il giovane attaccante danese dell’Atalanta ha dimostrato nella scorsa stagione di possedere qualità fisiche e tecniche importanti, unendo potenza e velocità. Hojlund è un centravanti moderno, capace di attaccare la profondità e di partecipare attivamente alla manovra. Anche per lui, il costo del cartellino si preannuncia elevato, considerando la politica dell’Atalanta di valorizzare al massimo i propri talenti.

La prossima settimana si prospetta essere decisiva per il futuro attacco del Milan. Con Igli Tare al timone del mercato e le idee chiare di Massimiliano Allegri, il club rossonero dovrà prendere una decisione ponderata che possa garantire i gol necessari per competere ai massimi livelli e rilanciare le proprie ambizioni di successo. Che sia Santiago Castro, Dusan Vlahovic o Rasmus Hojlund, l’obiettivo è chiaro: trovare il nuovo bomber che farà sognare i tifosi rossoneri.