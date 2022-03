Calabria: «Resto al Milan, nessun problema di contratto». Le parole del terzino rossonero

In occasione presentazione del 17esimo torneo “Amici dei Bambini”, l’US Aldini Bariviera ha assegnato i premi del 2021. Queste le parole del terzino del Milan Davide Calabria.

«Penso che ci siano tanti tipi di talento, bisogna coltivare la voglia di giocare, di divertirsi tutti i giorni con passione. Balotelli? No comment. Secondo me Messi è il giocatore più forte della storia, non penso si possa paragonare con nessun altro. Resto al Milan? Certo, non ho nessun problema di contratto».