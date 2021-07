Calabria, continua il sogno rossonero: i suoi numeri con la maglia del Milan

Davide Calabria resterà al Milan fino al 2025. È di questa mattina l’annuncio ufficiale del rinnovo del terzino classe ’96

Davide Calabria rinnova con il Milan fino al 2025. Questa mattina è arrivato l’annuncio ufficiale della notizia che era stata confermata nella giornata di ieri. Il classe ’96 continua la sua avventura nel club che lo ha cresciuto fin dal settore giovanile.

Questa che verrà sarà la sua ottava stagione in rossonero. Un’avventura che da quel 30 maggio 2015, giorno del suo esordio, conta ben 151 presenze condite con 5 gol e 10 assist. L’ultimo anno è stato quello della sua consacrazione per lui che è entrato definitivamente nel cuore dei tifosi per l’enorme attaccamento alla maglia. A differenza di altri.