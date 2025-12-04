Cairo analizza così il momento del Torino. Le parole del presidente granata in vista della sfida con il Milan

Cairo parla del momento negativo del Torino, reduce da due sconfitte di fila. Le parole del presidente granata in vista del Milan

Il presidente del Torino, Urbano Cairo, ha espresso profondo rammarico per il momento difficile attraversato dalla sua squadra. Le due recenti e inaspettate sconfitte contro Como e Lecce, arrivate subito dopo la sosta per le nazionali, contrastano nettamente con l’ottimo periodo precedente, che aveva visto i granata inanellare una serie di “sei partite ben giocate e con buoni risultati con squadre impegnative”. Per Cairo, questo brusco calo di rendimento è semplicemente “inspiegabile“.

Il numero uno del club ha lanciato un chiaro appello all’ambiente, sottolineando la necessità di una reazione immediata: “Dobbiamo tirarci su le maniche e lavorare”. L’obiettivo primario è quello di recuperare al più presto lo spirito di squadra, il “tipo di gioco e compattezza” che in precedenza avevano permesso al Torino di fare punti preziosi, evitando sconfitte e offrendo prestazioni convincenti.

Cairo: Fiducia Condizionata in Marco Baroni e L’Enigma della Squadra

Nonostante le due battute d’arresto abbiano messo in bilico la posizione del tecnico Marco Baroni (che in 13 giornate ha raccolto 14 punti, mantenendo un margine di +4 sulla zona retrocessione), Cairo ha voluto ribadire la sua fiducia: “Sono fiducioso che il mister possa trovare la quadra”. Il presidente giustifica parzialmente questa fiducia ricordando che il suo Torino è stato capace di realizzare ben cinque clean sheet contro avversari di alto calibro come Bologna, Roma, Napoli e Juventus.

Questa dualità — l’abilità di tenere testa ai top club e i momenti di totale cedimento — rappresenta il vero enigma della squadra. Cairo conclude ribadendo la sua perplessità: “non mi spiego a volte certi momenti di totale appannamento come successo col Como”.

