Cairo: «Contestazione dei tifosi del Torino? Le proteste le ha vissute anche Berlusconi quando ha smesso di vincere»

Cairo in lunga intervista a Radio Deejay ha citato anche l’ex presidente del Milan Berlusconi.

CONTESTAZIONE – «Sono dispiaciutissimo, non mi fa piacere. Ma l’ho affrontata già in passato quando retrocedemmo. Sono passato da santo a protestato. Ma so qual è la mia responsabilità per il Toro e per i tifosi. Ovunque vado ho gente che mi chiede foto e autografi, tante manifestazioni positive. Sono stato vicino al mister e alla squadra più volte: è una responsabilità quella di far bene, indipendentemente dalle proteste. Le hanno vissute tutti: anche Berlusconi quando ha smesso di vincere»

