Cagni: «Juve e Milan sono le due squadre che possono controbattere il Napoli». Le parole ai microfoni di JuventusNews24

Luigi Cagni ha parlato ai microfoni di JuventusNews24 della lotta scudetto, in particolare di Milan e Juventus. Ecco le sue dichiarazioni:

«Juventus e Milan sono le due squadre che possono controbattere il Napoli oggi. Non ci sono altre squadre che hanno potenzialità per farlo. Vedremo nel futuro, però ribadisco che il Napoli è quella che ha dimostrato più di tutte di meritare lo Scudetto. Adesso arriva il periodo più difficile per tutti, ci sono anche le coppe all’orizzonte».

